Власти Тамбовской области отказываются от обязательств перед РФС

Власти Тамбовской области не намерены финансировать развитие футбола в регионе в нынешнем году, информирует «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Решение о выделении денег до сих пор не принято, хотя соответствующее письмо на имя президента РФС Александра Дюкова за подписью председателя местного спорткомитета Михаила Белоусова было отправлено еще в середине февраля. Документ был согласован губернатором Тамбовской области Александром Никитиным.

«Изначально речь шла о сумме 207 миллионов (рублей), которые должны были пойти на погашение долгов клуба. Потом она снизилась до 80 миллионов, но и этих денег на данный момент нет. Все это происходит на фоне личных обещаний и гарантий, которые губернатор Тамбовской области давал в декабре руководству РФС и РПЛ», — сообщил источник.

Арбитражный суд Тамбовской области 5 марта возбудил дело о банкротстве «Тамбова» по ее собственному заявлению и назначил проверку обоснованности заявления о банкротстве на 14 апреля. Заявление поступило 2 февраля. В материалах суда говорится, что задолженность клуба перед кредиторами на момент обращения в суд составляла около 537 миллионов рублей.

Позднее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб получил большую часть суммы от 51 миллиона рублей от РПЛ для погашения задолженностей.