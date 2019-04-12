Судья – Кокорину о показаниях свидетеля из кафе: "Вы теперь ему точно должны"

После опроса свидетеля, официанта "Кофемании" Ильи Павлова по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе которого он дал немало лестных отзывов о форварде "Зенита", судья обратилась к подсудимым. При этом версию того, что именно теперь должен футболист сотруднику кафе, предложили адвокаты.

– Вы теперь ему точно должны, – сказала судья после окончания опроса свидетеля.

Версии от адвокатов: автографы, лайки в Инстаграме, ответная подписка там же и подписанный мяч. (Андрей Михайлов)

Что сегодня ждет Кокорина и Мамаева в суде? Live!