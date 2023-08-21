Карасев о матче «Спартак» — «Зенит»: «У меня даже пришли жена с ребенком на стадион, хотя они ходят раз в 5 лет»

Российский арбитр Сергей Карасев в комментарии для «СЭ» оценил атмосферу на матче 5-го тура «Спартак» — «Зенит» (1:3).

По данным РПЛ, на матче в Москве присутствовало 33852 зрителей.

«Мы обсуждали и до игры, и после — на удивление, несмотря на Fan ID, столько болельщиков. У меня даже пришли жена с ребенком на стадион, хотя они ходят раз в 5 лет. Давление из-за этого? Нет, никакого», — сказал Карасев «СЭ».

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.