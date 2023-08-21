Сергеев уверен, что в РПЛ будет борьбы за чемпионство

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев оценил перспективы золотой гонки РПЛ.

«Мы хорошо подготовились, но где-то чуть-чуть не везло. Соперники к нам привыкли. Все стараются отнять очки у «Зенита»? Ну, это понятно. Как иначе? И мы стараемся отнять очки у других команд. Будет ли борьба за первое место? Конечно, будет. Впереди еще много туров. Кто с нами поборется? Да все. Даже Урал. У нас как раз с ним следующая игра. Вот и посмотрим. «Краснодар» и «Спартак» тоже будут бороться», — приводит слова Сергеева «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».