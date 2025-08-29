Шафеев назначен главным арбитром на матч ЦСКА — «Краснодар», Карасев — на игру «Локомотив» — «Крылья Советов»

Стали известны назначения судейских бригад на матчи 7-го тура чемпионата России.

Главным арбитром встречи ЦСКА и «Краснодара» назначен Рафаэль Шафеев. Сергей Карасев, пропускавший 6-й тур, будет работать главным судьей матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Кирилл Левников пропустит второй тур подряд.

30 августа (суббота)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Спартак» — «Сочи»: судья — Иван Абросимов

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Егор Егоров; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.

31 августа (воскресенье)

«Акрон» — «Балтика»: судья — Ян Бобровский

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Николай Иванов.

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» Махачкала — «Динамо»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Сергей Лапочкин.