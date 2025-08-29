Шафеев назначен главным арбитром на матч ЦСКА — «Краснодар», Карасев — на игру «Локомотив» — «Крылья Советов»
Стали известны назначения судейских бригад на матчи 7-го тура чемпионата России.
Главным арбитром встречи ЦСКА и «Краснодара» назначен Рафаэль Шафеев. Сергей Карасев, пропускавший 6-й тур, будет работать главным судьей матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Кирилл Левников пропустит второй тур подряд.
30 августа (суббота)
«Оренбург» — «Рубин»: судья — Евгений Буланов
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов
Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Спартак» — «Сочи»: судья — Иван Абросимов
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Егор Егоров; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Ростов» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.
31 августа (воскресенье)
«Акрон» — «Балтика»: судья — Ян Бобровский
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Николай Иванов.
«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.
ЦСКА — «Краснодар»: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.
«Динамо» Махачкала — «Динамо»: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Сергей Лапочкин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1