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Судейство

Шафеев назначен главным арбитром на матч ЦСКА — «Краснодар», Карасев — на игру «Локомотив» — «Крылья Советов»

Сергей Разин
корреспондент
Рафаэль Шафеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны назначения судейских бригад на матчи 7-го тура чемпионата России.

Главным арбитром встречи ЦСКА и «Краснодара» назначен Рафаэль Шафеев. Сергей Карасев, пропускавший 6-й тур, будет работать главным судьей матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Кирилл Левников пропустит второй тур подряд.

Главный судья матча ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo; Василий Казарцев.Новая игра для команд РПЛ: «Угадай судейскую трактовку». С одного свистка

30 августа (суббота)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Спартак» — «Сочи»: судья — Иван Абросимов

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Егор Егоров; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.

31 августа (воскресенье)

«Акрон» — «Балтика»: судья — Ян Бобровский

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Николай Иванов.

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» Махачкала — «Динамо»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Сергей Лапочкин.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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