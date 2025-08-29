Асхабадзе — об интервью Макгиди про бритоголовых ультрас «Спартака»: «Кто допустит вооруженных людей на базу»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе ответил на вопрос «СЭ» об интервью экс-футболиста красно-белых Эйдена Макгиди о встрече с вооруженными болельщиками клуба.

— Я и сейчас могу опровергнуть, потому что такого не было. У нас были периодические встречи с активными болельщиками и фанатами, скажем так, «Спартака» на базе. Это была не однократная, а периодическая история, где через фанклуб обращались болельщики, лидеры мнений, которые не один сезон приезжали на базу разговаривать с командой, с тренерским штабом. Мы их приглашали смотреть, как команда тренируется, чем живет.

— Вооружены они не были?

— Кто допустит вооруженных людей на базу через охрану. Накрутить иностранцу, который, наверное, подумал, что спустя время нужно что-то приукрасить... Я думаю, что Макгиди пошел по этому пути. Я не каждый день присутствовал на базе, но таких историй точно не помню, — сказал Асхабадзе «СЭ».

Макгиди играл за московский клуб с августа 2010 по январь 2014 года. Ирландец провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.