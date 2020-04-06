Судебная драма, комедия с Сэндлером, классика с Хэнксом. Киносоветы от Дмитрия Чистякова
17:56
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков сделал подборку фильмов и сериалов, которые можно посмотреть во время самоизоляции.
В число рекомендаций вошли судебные драмы «Когда они нас увидят» и «Как избежать наказания за убийство», культовый фильм Роберта Земекиса «Изгой» с Томом Хэнксом в главной роли, а также комедию с Адамом Сэндлером «Счастливчик Гилмор».
? Очередная порция отличных фильмов и сериалов от наших игроков— Football Club Rostov (@rostovfc) April 6, 2020
Новый герой рубрики #ДомасРостовом — защитник Дмитрий Чистяков. #Чистяков #ФКРостов #МыРостов pic.twitter.com/DPxrmA41uS