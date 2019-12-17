Судьба Божовича в «Крыльях» окончательно решится на следующей неделе

По информации «СЭ», вопрос о продолжении работы Миодрага Божовича в качестве главного тренера «Крыльев Советов» будет окончательно решен на следующей неделе. В понедельник руководство клуба высказалось за то, чтобы 51-летний черногорский специалист сохранил свой пост, но на следующий день ситуация изменилась: вариант с отставкой вновь актуален.

Тренер достаточно долго не мог договориться по условиям расторжения контракта: Божович хочет получить всю сумму, полагающуюся ему по соглашению, рассчитанному до конца 2020 года (это около 700 тысяч евро), волжане намерены снизить выплаты вдвое.

Божович возглавляет «Крылья» с октября 2018 года, после первой части чемпионата России-2019/20 команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. (Иван Торопцев)

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