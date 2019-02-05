17:06 | Футбол — РПЛ

Суд взыскал треть месячной зарплаты Глушакова

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Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, сообщил, что суд взыскал 1/3 с зарплаты Дениса в пользу детей.

- Только что появилась информация, что суд взыскал 1/3 от месячной зарплаты Дениса в пользу детей и 100 тысяч рублей в пользу Дарьи. Мы очень довольны. Известие пришло, только что. (Арман Мкртчян)

Позднее адвокат также сообщил о решении суда в своем Твиттере.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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