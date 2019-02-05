Суд взыскал треть месячной зарплаты Глушакова

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, сообщил, что суд взыскал 1/3 с зарплаты Дениса в пользу детей.

- Только что появилась информация, что суд взыскал 1/3 от месячной зарплаты Дениса в пользу детей и 100 тысяч рублей в пользу Дарьи. Мы очень довольны. Известие пришло, только что. (Арман Мкртчян)

Позднее адвокат также сообщил о решении суда в своем Твиттере.

Только что Никулинский суд вынес решение о взыскании алиментов с Дениса Глушакова. Итог: 1/3 со всех его заработков + 100тр на жену. Мы довольны. Денис скорее всего нет. Сохранение семьи отменяется 😂😂 – Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 5 февраля 2019 г.

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