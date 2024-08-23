«Зенит» объявил об аренде Изидора «Сандерлендом» с обязательным выкупом

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор арендован «Сандерлендом», сообщается на официальном сайте клуба.

Аренда 23-летнего француза рассчитана до конца сезона-2024/25 с обязательным правом выкупа. Ранее «СЭ» сообщал, что форвард успешно прошел медосмотр перед переходом в «Сандерленд».

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей и забил 4 гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.