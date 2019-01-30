Суд предложил Глушакову заключить мировое соглашение

Никулинский суд Москвы предложил полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову​ заключить мировое соглашение по делу о разделе имущества с бывшей супругой Дарьей, сообщает РАПСИ.

– Сегодня суд в отличие от прошлого заседания принял наши уточненные исковые требования. В конце заседания, перед тем как отложить рассмотрение дела, суд предложил сторонам заключить мировое соглашение, – цитирует слова представительницы экс-супруги футболиста Алисы Образцовой.

– Мы готовы к мировому соглашению, но только на условиях того, что имущество будет поделено 50 на 50, – приводит слова Дарьи Глушаковой РАПСИ.

Адвокат Сергей Жорин объяснил, что имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества окончательно еще не определены, поскольку экспертная оценка пока не была проведена.

– Можно только сказать, что речь идет о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и автомобилях. Полного списка имущества, которое подлежит разделу нет, на данный момент его не сможет представить ни одна из сторон, – цитирует адвоката РАПСИ.

Напомним, ранее в Интернете появились аудиозаписи, на которых Глушаков угрожал Дарье, используя нецензурную лексику. 18 января в Никулинском суде города Москвы состоялось очередное заседание о бракоразводном процессе, взысканию алиментов и определении места жительства детей футболиста и его супруги.

Источник: Глушаков выставил на продажу коттедж, в котором проживал с женой и детьми