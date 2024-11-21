Суд отказал бывшей жене Мамаева в удовлетворении иска на имущество

Бывшая жена экс-футболиста сборной России Павла Мамаева Алана проиграла суд по разделу имущества. Об этом сообщают РИА «Новости».

21 ноября Хамовнический суд города Москвы принял решение отказать ей в иске о споре за право собственности на недвижимость (квартиру и 2 машиноместа).

Сообщается, что Мамаева в своем иске просила признать недействительным перевод части собственности бывшего спортсмена во владение его отца, так как имущество было нажито в совместном браке.

Мамаевы состояли в браке с 2013 по 2021 год. В январе 2022 года Павел Мамаев женился во второй раз.