"Стулья достаточно тяжелые". Свидетель - о конфликте Кокорина и Пака

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Игорь Краснов. Он рассказал о конфликте нападающего "Зенита" Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.
- Вы часто бываете в "Кофемании"? - вопрос адвоката Стукаловой.
- Бываю.
- Стулья тяжелые?
- Достаточно тяжелые деревянные.
- Это был конфликт с вашей точки зрения?
- Да.
- Ребята сидели и просто общались? - вопрос от адвоката Барика.
- Мне кажется, они вели себя вызывающе и мне было неприятно.
- А вас что больше возмущало - то, что конфликт идет или то, как ребята между собой общались?
- Между собой они хорошо общались, им-то было весело, в отличие от остальных. А Пак, с моей точки зрения, вел себя неосмотрительно. Слишком уверенно и дерзко.
- А если бы Пак вел себя иначе? - уточняет Барик.
- История не знает сослагательного наклонения, - вступает судья. (Дмитрий Зеленов)
Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.