"Стулья достаточно тяжелые". Свидетель - о конфликте Кокорина и Пака

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Игорь Краснов. Он рассказал о конфликте нападающего "Зенита" Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

- Вы часто бываете в "Кофемании"? - вопрос адвоката Стукаловой.

- Бываю.

- Стулья тяжелые?

- Достаточно тяжелые деревянные.

- Это был конфликт с вашей точки зрения?

- Да.

- Ребята сидели и просто общались? - вопрос от адвоката Барика.

- Мне кажется, они вели себя вызывающе и мне было неприятно.

- А вас что больше возмущало - то, что конфликт идет или то, как ребята между собой общались?

- Между собой они хорошо общались, им-то было весело, в отличие от остальных. А Пак, с моей точки зрения, вел себя неосмотрительно. Слишком уверенно и дерзко.

- А если бы Пак вел себя иначе? - уточняет Барик.

- История не знает сослагательного наклонения, - вступает судья. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!