«Стопроцентный пенальти в ворота «Локо». Реакция вратаря «Рубина» Дюпина на судейство

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился впечатлениями после матча с «Локомотивом» (0:2) в первом туре Тинькофф чемпионата России. Он считает, что в ворота «Локо» нужно было назначить пенальти.

«Всем болельщикам хочу сказать слова благодарности за вашу поддержку, сегодня создали отличную атмосферу на стадион, — написал Дюпин в Instagram. — Хочу сказать еще многим болельщикам спасибо за поддержку, которые в розыгрыше, скрипя зубами, называли победителем сегодняшнего поединка «Локо», чтобы выиграть игровую майку от меня. Я видел все ваши комментарии, видел, что вы болели за «Рубин», но называли счет не в его пользу. Я вас понимаю. «Локо» сложный соперник для нас, но я хочу сказать спасибо команде, что после двух пропущенных голов не сдались, сделали все возможное, чтобы исправить ситуацию. Даже при счете 0:1 был эпизод ,где с моей позиции показался стопроцентный пенальти в ворота «Локо», и после просмотра повторов такое же мнение, но... Я не знаю почему у нас разное мнение с арбитрами (тремя и даже пятью арбитрами), которые следили тоже за этим эпизодом, ключевым, по моему мнению, в этой игре. Но даже после этого эпизода мы вышли на второй тайм задолго до арбитров и команды соперников и хотели исправить ситуацию, но, к сожалению, не получилось, вы все видели...В общем, всем кто смотрел по телевизору, и на стадионе и поддерживал нас, гнал вперед — спасибо огромное. Команде тоже хочу всем выразить слова благодарности, что не бросили весла, а пошли поджимать и пытаться исправить ситуацию. Дальше больше».