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Стипиди прокомментировал выступление «Краснодара» в начале 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», прокомментировал выступление «Краснодара» в начале 2023 года и оценил дальнейшие перспективы «быков».

«Результат у Ивич будет. То, что сыграли в последнем матче 2:2, это не показатель. «Торпедо» воспользовалось двумя случаями, а у «Краснодара» было пять-семь моментов, которые он не использовал. Уже сегодня пытаются писать, что пока не стоит вопрос о снятии Ивича. А они кто такие вообще, что будут решать за Галицкого? Когда Галицкий принимал здесь гостей из Москвы, когда они ели и пили за его счет, гуляли, отдыхали, они писали хорошие вещи. Рассказывали, какой сильный тренер Мусаев, еще кто-то, как все здорово у Галицкого. А потом, как перестали их принимать здесь на халяву, извините за выражение, так все кончилось, и вдруг стал для них плохой Галицкий. Три матча — это же не показатель. Когда доиграют весенний отрезок, тогда и будет видно, кто из приобретений пришелся ко двору, а кто — нет. Но так поливать грязью тренера, которого вы не знаете», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров «Краснодар» находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Лидирует — «Зенит» (45 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005043468_pavel_stipidi_kak_galickiy_perestal_prinimat_v_krasnodare_gostey_iz_moskvyi_na_halyavu_tak_on_vdrug_stal_dlya_nih_plohoy
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
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Спартак – Факел
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