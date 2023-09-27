Стипиди оценил игру «Ростова» в текущем сезоне РПЛ

Футбольный функционер Павел Стипиди рассказал, почему «Ростов» недобирает много очков в текущем сезоне РПЛ.

«Я не могу понять, почему никак не поменяют Песьякова в воротах. Вы понимаете, если защитники не чувствуют уверенности вратаря за своими спинами, то они тоже играют хуже. Тем более Осипенко сломался, только в последнем матче на замену вышел. А забивать и атаковать «Ростов» умеет достаточно хорошо. Акинфеев — умный парень, и он честно сказал, что «Ростов» против ЦСКА должен был повести 3:0 или 4:0. Посмотрите, какие голы пропускал в той игре Песьяков. Это еще хорошо для «Ростова», что 3:3 закончили. А то, что не забил Байрамян, — такие моменты бывают. Он опытный футболист, но неправильно поставил ногу и не попал в пустые ворота. Это не является страшной ошибкой», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

После 9 туров РПЛ «Ростов» набрал девять очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.