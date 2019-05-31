Болельщики "Рубина" признали защитника Данила Степанова лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт клуба.
По итогам голосования 19-летний футболист набрал 34,2 процентов голосов. Вторым стал вратарь Иван Коновалов (27,8 процентов), на третьей строчке – полузащитник Хорен Байрамян (15,4 процентов).
Данил Степанов – лучший игрок «Рубина» в мае по версии болельщиков!🔝— «Рубин» Казань (@fcrk) 31 мая 2019 г.
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🥇 Данил Степанов – 34,2%
🥈 Иван Коновалов – 27,8%
🥉 Хорен Байрамян – 15,4%
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Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО «Казаньоргсинтез». pic.twitter.com/Qf1qymQrGb
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