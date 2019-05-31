Степанов – лучший игрок "Рубина" в мае

Болельщики "Рубина" признали защитника Данила Степанова лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт клуба.

По итогам голосования 19-летний футболист набрал 34,2 процентов голосов. Вторым стал вратарь Иван Коновалов (27,8 процентов), на третьей строчке – полузащитник Хорен Байрамян (15,4 процентов).