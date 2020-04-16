«Старые кроссы вместо фишек». Капитан «Динамо» показал свои тренировки

Голкипер и капитан «Динамо» Антон Шунин опубликовал видео в Instagram. Он показал, как поддерживает форму во время карантина. Из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ прерван до 31 мая.

— Главное — есть мяч и газон перед домом, — написал Шунин. — В остальном выкрутимся. Старые кроссы вместо фишек, отец — тренер вратарей. Работаем!

По данным Worldometers на день 16 апреля, в мире зарегистрированы 2 089 237 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 780 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 516 100 человек выздоровели за время пандемии.