Хавбек «Пари НН» Марадишвили спустя год вернулся на поле

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили вышел на поле в матче против «Химок» в 22-м туре РПЛ.

25-летний хавбек вышел на замену на 63-й минуте. Марадишвили почти год не играл из-за повреждения. В начале апреля 2024 года он получил разрыв крестообразной связки колена.