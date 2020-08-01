Станислав Черчесов: «Азмун дорос до европейского уровня, потому что «Зенит» — команда европейского уровня»
18:38
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун созрел для перехода в команду из ведущего европейского чемпионата.
— Это не нам рассуждать, — рассказал Черчесов в интервью «Матч ТВ». — Он дорос до европейского уровня, потому что «Зенит» — команда европейского уровня. И чемпионат наш европейского уровня.
Но есть внутреннее состояние игрока. Он может играть хорошо, но иметь желание уехать.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что на иранского форварда претнедуют клубы серии А.
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