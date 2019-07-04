Станислав Черчесов: "Ари – не русский, Ари – россиянин"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог Кубка Париматч Премьер. Победителем турнира стал "Краснодар", обыгравший "Спартак" в решающем матче (2:1). Нападающий Ари забил победный гол "быков".

– Ари – русский?

– Ари – не русский. Ари – россиянин.

– Но натурализация это показатель того, что хорошие игроки должны получать русский паспорт.

– Но мы же не просили его ничего делать, он сам принял решение. Гол забил, забивает за свой клуб. Чемпионат начнется – посмотрим, в каком он будет состоянии. (Гоша Чернов)

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