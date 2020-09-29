Стало известно, сколько «Аталанта» заплатит «Спартаку» за воспитание Миранчука

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал, сколько академия получит за воспитание Алексея Миранчука. «Аталанта» приобрела хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. «Спартаку» полагаются выплаты солидарности, поскольку Миранчук некоторое время занимался в его академии.

— Академия «Спартака» получит около 85,5 тысячи евро, — цитирует ТАСС Фетисова. — С учетом того, что «Аталанта» будет выплачивать деньги «Локомотиву» несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно.

Миранчук еще не провел ни одного матча за «Аталанту» из-за травмы. Его возвращение на поле планируется примерно в середине октября.