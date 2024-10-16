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Сегодня, 16:39

Матч «Краснодара» с «Локомотивом» завершит осеннюю часть сезона РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба российской премьер-лиги опубликовала расписание матчей 16-18-го туров.

16-й тур

22 ноября (пятница)

19:00 «Рубин» — «Акрон»

23 ноября (суббота)

12:00 «Оренбург» — «Зенит»

14:15 ЦСКА — «Ростов»

16:30 «Химки» — «Краснодар»

18:00 «Спартак» — «Локомотив»

24 ноября (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»

16:30 «Факел» — «Динамо»

19:00 «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)

Манфред Угальде, Деян Станкович и&nbsp;Тео Бонгонда. Угальде и Умяров — лучшие, Бонгонда — главный провал, Станкович — сдержанный оптимизм. Пять наблюдений по старту сезона «Спартака»

17-й тур

30 ноября (суббота)

14:00 «Акрон» — «Оренбург»

16:30 ЦСКА — «Рубин»

19:00 «Ростов» — «Пари НН»

1 декабря (воскресенье)

14:00 «Локомотив» — «Химки»

16:30 «Зенит» — «Крылья Советов»

19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Факел»

19:30 «Краснодар» — «Спартак»

2 декабря (понедельник)

19:00 «Ахмат» — «Динамо»

Лусиано Гонду. «В случае чемпионства «Зенита» обещаю сделать татуировку льва». Интервью Лусиано

18-й тур

7 декабря (суббота)

14:00 «Спартак» — «Пари НН»

16:30 «Зенит» — «Акрон»

16:30 «Ростов» — «Крылья Советов»

19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Рубин»

8 декабря (воскресенье)

14:00 «Динамо» — «Химки»

16:30 «Факел» — ЦСКА

19:00 «Ахмат» — «Оренбург»

19:30 «Краснодар» — «Локомотив»

Роман Асхабадзе. «Мы не плачемся, но нам тяжелее всех. До Москвы на автобусе 8 часов. Нет чартеров». Интервью гендиректора «Факела»

ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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29 тур
30 тур
18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
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