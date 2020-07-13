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Стало известно, почему не играет за «Ростов» Роман Еременко

13 июля 2020, 14:16
Роман Еременко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Еременко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустил все последние матчи команды из-за последствий коронавируса. По данным «СЭ», болезнь повлияла на состояние легких 33-летнего футболиста.

Из всех инфицированных игроков ростовчан он тяжелее всех перенес заболевание. После возобновления сезона Еременко сыграл лишь 20 минут в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов (0:0)», а в других играх не попадал в заявку.

17 июня пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что финский футболист и еще пять игроков заразились коронавирусом.

В нынешнем сезоне Еременко провел 18 матчей за желто-синих, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. (Вячеслав Короткин)

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