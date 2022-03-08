Смородская назвала ожидаемым заявление ФИФА о разрешении легионерам приостанавливать контракты

Смородская заявила, что дальше ничего лучше не будет

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление ФИФА о разрешении легионерам приостанавливать контракты до конца сезона.

«Решение ожидаемое. На мой взгляд, дальше ничего лучше не будет. Трудно давать прогнозы, сколько легионеров покинет лигу. Видим, что произошло в Краснодаре. А что им остается делать?» — сказала Смородская «СЭ».

Напомним, в понедельник вечером, 7 марта, ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить свой «Регламент по статусу и трансферу футболистов». Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России.