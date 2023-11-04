Стало известно, где ЦСКА проведет зимние сборы

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», где команда проведет зимние сборы.

«ЦСКА проведет первый зимний сбор в Абу-Даби. Второй и третий сборы команда проведет в Турции, в Анталье», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА после 13-и туров чемпионата России-2023/24 занимает пятое место в чемпионате России с 21 очком.