Стали известны сроки возвращения на поле полузащитника «Оренбурга» Флорентина

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возвращении в строй команды полузащитников Габриэля Флорентина и Тимура Аюпова.

«Сроки восстановления Флорентина? Здесь загадывать не стоит. Если все пройдет хорошо, то очень надеемся, что он поможет нам в Самаре в первом матче после паузы на сборные. Также надеемся, что добавится Аюпов», — приводит Sport24 слова Андреева.

Флорентин не выступал за оренбургскую команду с ноября 2022 года. Аюпов пропустил матч 20-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0).