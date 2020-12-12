Стали известны подробности контракта Кокорина: «Спартак» может вернуть часть его зарплаты
«СЭ» стали известны детали контракта форварда с московским «Спартаком».
Соглашение форварда Александра Кокорина с красно-белыми содержит приложение, в котором прописано условие возврата части зарплаты в пользу клуба, в случае, если 29-летний российский футболист не сумеет забить 10 и более мячей в текущем сезоне.
Кокорин подписал контракт со «Спартаком» 30 июля. Соглашение рассчитано на три года. Из-за травмы нападающий пропускает матч с «Сочи» в 18-м туре РПЛ. Всего он на данный момент принял участие в восьми матчах чемпионата и одном кубковом, забив в них два гола с пенальти.
(Максим Алланазаров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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