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Стали известны подробности контракта Кокорина: «Спартак» может вернуть часть его зарплаты

17:03
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«СЭ» стали известны детали контракта форварда с московским «Спартаком».

Соглашение форварда Александра Кокорина с красно-белыми содержит приложение, в котором прописано условие возврата части зарплаты в пользу клуба, в случае, если 29-летний российский футболист не сумеет забить 10 и более мячей в текущем сезоне.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» 30 июля. Соглашение рассчитано на три года. Из-за травмы нападающий пропускает матч с «Сочи» в 18-м туре РПЛ. Всего он на данный момент принял участие в восьми матчах чемпионата и одном кубковом, забив в них два гола с пенальти.

(Максим Алланазаров)

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