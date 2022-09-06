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6 сентября, 21:51

Стали известны детали переговоров «Спартака» по Фернандесу. Испанский хавбек пытается убедить своего агента отказаться от бонуса

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Спартак» готов удовлетворить большинство финансовых условий «Волоса» по трансферу полузащитника Паоло Фернандеса. Однако в связи с позицией президента греческого клуба и агента футболиста трансфер может не состояться, утверждает Metaratings.ru.

Загвоздка в переговорах состоит в проценте, который должен получить агент при совершении сделки. Руководство греческого клуба не хочет платить представителю игрока за возможный трансфер.

Испанский хавбек пытается убедить своего агента отказаться от бонуса и согласовать переход в московский клуб.

Ранее журналист портала Gazzetta Димитрис Вергос сообщил, что красно-белые направили греческому клубу улучшенное предложение по трансферу 24-летнего испанца.

Также сообщалось, что «Волос» хочет получить за полузащитника 1,5 миллиона евро, в то время как первоначальное предложение московского клуба составило 1 миллион.

Контракт Фернандеса с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/perekhod-fernandesa-v-spartak-mozhet-ne-sostoyatsya-iz-za-bonusa-kotoryy-dolzhen-poluchit-agent-igro-1354567/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
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 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
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11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
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 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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