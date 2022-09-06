«Спартак» направил «Волосу» улучшенное предложение по трансферу полузащитника Фернандеса
«Спартак» направил «Волосу» улучшенное предложение по трансферу полузащитника Паоло Фернандеса, сообщает журналист портала Gazzetta Димитрис Вергос.
По информации источника, предложение красно-белых близко к требованиям, выдвинутым греческим клубом.
Ранее сообщалось, что «Волос» хочет получить за 24-летнего испанского полузащитника 1,5 миллиона евро, в то время как первоначальное предложение московского клуба составило 1 миллион.
Контракт полузащитника с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|2
|1
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|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
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|8
|4
|4
|0
|15-7
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|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
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|8
|4
|4
|0
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|
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|3
|2
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|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
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|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
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|8
|2
|3
|3
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|9
|
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|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
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|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
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Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
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