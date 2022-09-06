Мамаев: «Закончил ли я с профессиональным футболом? Пока еще официально не закончил»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев в интервью «СЭ» заявил, что пока не принял решение о завершении карьеры.

«Что с карьерой? Пока ничего, отдыхаю.

Закончил ли я с профессиональным футболом? Пока еще официально не закончил», — заявил Мамаев «СЭ».

Последним клубом 33-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковная команда не стала продлевать контракт с хавбеком этим летом.