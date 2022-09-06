Мамаев: «Закончил ли я с профессиональным футболом? Пока еще официально не закончил»
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев в интервью «СЭ» заявил, что пока не принял решение о завершении карьеры.
«Что с карьерой? Пока ничего, отдыхаю.
Закончил ли я с профессиональным футболом? Пока еще официально не закончил», — заявил Мамаев «СЭ».
Последним клубом 33-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковная команда не стала продлевать контракт с хавбеком этим летом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
Результаты / календарь
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30 тур
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
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