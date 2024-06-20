Стали известны детали контракта Магкеева с «Пари НН»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в ближайшее время перейдет в «Пари НН», сообщает Legalbet.

По данным источника, 25-летний россиянин подпишет контракт с нижегородским клубом по схеме «1+1». Продление соглашения произойдет в случае, если футболист проведет больше 60 минут на поле в 80 процентах матчей «Пари НН».

Магкеев — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 защитник ни разу не выходил на поле в официальных матчах.