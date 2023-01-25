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Орещук: «Смолова торгуют постоянно, Фомина тоже. Но много наших игроков уехало в Европу в последнее время?»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что российским футболистам в нынешних условиях трудно рассчитывать на приглашения зарубежных клубов.

«Надо реально смотреть на вещи. Много наших игроков уехало в последнее время? Смолова торгуют постоянно — и турки его якобы хотят, и МЛС. Каждые полгода Федю кто-то хочет. Хороший футболист? Хороший. Но пока все только на словах. Фомин из «Динамо» тоже каждые полгода «уезжает» то в Италию, то в Германию, то в Испанию. Все его хотят, если почитать СМИ. Но сейчас очень тяжелое время для трансферов. Трудно в Европу из России попасть. Думаете, почему Захарян не уехал в «Челси»? Свободные агенты еще имеют шансы. А получить деньги за игрока клубам практически нереально», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от международных турниров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-u-nas-to-smolov-uezzhaet-to-fomin-na-samom-dele-kto-uehal-v-evropu/
Роман Орещук
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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