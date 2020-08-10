Стала известна сумма, за которую «Динамо» приобретет Моро

По данным «СЭ», московское «Динамо» приобретет у загребских одноклубников Николу Моро за 7 миллионов евро. 22-летний центральный полузащитник уже успешно прошел медобследование, для заключения пятилетнего контракта ему осталось только получить разрешение на въезд в Россию.

К семи миллионам могут добавиться еще бонусы в случае завоевания бело-голубыми золотых медалей, попадания в Лигу чемпионов или выигрыша Кубка страны, однако в любом случае сумма не достигнет 10 миллионов евро, о которых писали украинские СМИ.

Напомним, что зимой «Шахтер» предлагал за Моро 12 миллионов евро, однако хорватский клуб ответил отказом — в Загребе рассчитывали выручить 15 миллионов. (Константин Алексеев)