Стал известен клуб, куда Жиго уйдет из «Спартака»

По данным «СЭ», приоритет 26-летнего защитника «Спартака» Самюэля Жиго — трансфер в «Лион». В одноименном городе у футболиста проживают родственники — этот фактор для него важнее участия «Марселя» в Лиге чемпионов, а «Лилля» в Лиге Европы. Эти два клуба тоже хотят подписать игрока.

Сам Жиго уже общался с руководством красно-белых на тему возможного ухода, обозначив желание вернуться на родину. В ответ ему озвучена сумма, которую должен выложить покупатель — это 18-20 миллионов евро. Эта информация доведена и до претендентов на Самюэля. Напомним, что контракт француза с москвичами действует до лета 2022 года.

Жиго пришел в «Спартак» летом 2018 года из «Гента», за это время он провел 44 официальных матча во всех турнирах, забив 5 голов. (Вячеслав Короткин)