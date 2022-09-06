«Астана» сообщила о переходе нападающего Влута в «Урал»

«Астана» на своем официальном сайте сообщила о переходе нападающего Рая Влута в «Урал».

Отмечается, что клуб из Екатеринбурга воспользовался опцией выкупа контракта нидерландского нападающего. Сообщалось, что «Урал» заплатит за футболиста 250 тысяч евро.

27-летний Влут выступал за «Астану» с марта 2022 года. На счету форварда 19 матчей за казахстанский клуб, в которых он забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее футболист дважды становился чемпионом Нидерландов в составе ПСВ.