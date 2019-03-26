Стадиону "Енисея" присвоена первая категория, матч с "Рубином" пройдет в Красноярске

Председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков сообщил "СЭ", что домашнему стадиону "Енисея" присвоена первая категория – клуб из Красноярска сможет принять на нем "Рубин" в матче 21-го тура чемпионата России, который состоится 30 марта.

– Стадион в Красноярске допущен, присвоена первая категория, – сказал Зорков.

– До матча осталось три дня. Нет опасений, что в связи с этим придет меньше болельщиков?

– У меня, нет. Думаю, сколько приходит на "Енисей, столько и придет. У них сомнений не было, что они подготовятся – все делали заранее. (Андрей Михайлов)