14:17 | Футбол — РПЛ

Средства от штрафа Гулиева "Спартак" передал в благотворительный фонд

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Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев сообщил, что все деньги от штрафа полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева клуб перевел в благотворительный фонд.

– Все деньги от штрафа Аяза Гулиева были переданы в благотворительный фонд. И дети из этого фонда вышли с игроками на поле перед матчем "Спартак" – "Енисей", – рассказал Алексеев.

Напомним, что 10 апреля по дороге на тренировку Гулиев вступил в конфликт с пешеходом, гражданином США Майклом Коулом и применил по отношению к нему грубую физическую силу. В результате этого клуб решил наказать 22-летнего футболиста. (Елена Григорьевская)

Аяз Гулиев: "Мне очень стыдно. Этот поступок будет мне уроком"

 

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