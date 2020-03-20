Спортивный юрист: «Отсрочка по уплате налогов? Не думаю, что футбольная сфера нуждается в этом»

Спортивный юрист Юрий Зайцев прокомментировал информацию о налоговых каникулах для организаций в сфере спорта до 1 мая 2020 года. Ранее данное поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Если речь об отсрочке, то заплатить все равно нужно будет, — сказал Зайцев. — Вероятно, это сделано по причине того, что многие организации сейчас перевели на дистанционный режим работы, поэтому элементарно сложно сдать отчетность. Не думаю, что это какая-то действенная мера. Она может полезна для оборотного бизнеса, где постоянно крутится капитал, и компании просели. Нет поступлений, а налоги платить надо. И им нужно дать отсрочку на какой-то промежуток времени. В спорте график поступлений расписан, некоторые клуба живут за счет субсидий. Многие организации сейчас ждут какие-то льготы, освобождения от налогов, а не отсрочки. Объективно, не думаю, что сейчас именно футбольная сфера нуждается в этом. Сейчас страдает весь бизнес. Представляете, если всех освободить от налогов, то недополучит бюджет. А значит, не будет хватать денег на серьезные вещи. Это сложный диалог, идеальной позиции здесь не существует. (Дмитрий Зимин)