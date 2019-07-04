Спортивный директор "Зенита" не считает трансфер Маркизио ошибкой

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта высказал мнение, что трансфер полузащитника Клаудио Маркизио не является ошибкой. По его словам, это футболист высокого уровня, просто он получил травму.

– Нет, я не считаю его приход ошибкой. Игрок же не виноват, что получил травму, – цитирует Рибалту "Чемпионат". – Все знают: Маркизио – футболист высокого уровня. Но для него было не так просто приехать в Россию и быстро адаптироваться. Он прибыл в Петербург в сентябре, тогда как "Зенит" готовился с июня. Маркизио набирал форму, чтобы выйти на уровень команды, однако травмировался. Поэтому я не понимаю, как можно критиковать его. Если бы Клаудио сыграл больше матчей, можно было бы делать выводы по поводу ошибочности трансфера. Мне кажется, хорошо, когда фигура калибра Маркизио изъявляет желание присоединиться к "Зениту".