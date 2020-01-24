Спортивный директор «Тамбова» сравнил бюджет клуба с зарплатой Кокорина

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков признался, что в клубе не рассматривали вариант с приглашением форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщает «РИА Новости».

«У нас даже мысли не было попробовать пригласить Кокорина в команду, — приводит слова Худякова «РИА Новости». — У него очень высокая зарплата — полтора-два бюджета «Тамбова», поэтому даже не думали выйти на него. Конечно, это очень хороший футболист, о нем может мечтать любой клуб, в том числе и наш. Наше направление — бесплатные и молодые игроки, которые хотят проявить себя».

21 января днем пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20. Вечером нападающий попал в стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» (10:0). В этой игре Александр оформил хет-трик и вывел свою команду с капитанской повязкой. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что, к сожалению, не принимает решение о будущем Кокорина в клубе из Санкт-Петербурга.