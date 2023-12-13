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Сегодня, 16:56

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал о сложностях с трансфером Томпсона

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, как обстоят дела с трансфером полузащитника Хорди Томпсона из «Коло-Коло».

«Нам бы очень хотелось увидеть Томпсона на зимних сборах. Договоренности между клубами есть, но возникает момент по поводу выезда футболиста. Это юридическая составляющая, которая не имеет никакого отношения к спорту. Будем надеяться, что с переходом Томпсона все сложится удачно», — приводит слова Андреева Sport24.

В этом сезоне Томпсон провел за чилийский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

На данный момент «Оренбург» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за 18 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603981-sportivnyy-direktor-orenburga-dogovorennosti-s-kolo-kolo-yest-no-voznikayet-moment-po-povodu-vyyezda-tompsona
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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