«Факел» проведет три сбора в турецком Белеке

«Факел» сообщил, где пройдут учебно-тренировочные сборы команды во время зимней паузы.

«Планируется, что 9 января наша команда проведет в Москве первую тренировку в рамках подготовки к продолжению сезона. Следующие два дня парни также должны отработать в столице, а 12 января «Факел» отправится в турецкий Белек, где запланировано проведение трех сборов», — говорится в заявлении клуба.

Первый сбор «Факела» в Белеке должен пройти с 12 по 25 января, второй — с 29 января по 12 февраля, а третий — с 16 по 25 февраля.

Команда из Воронежа после 18 туров РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.