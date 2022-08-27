Цорн: «Уверен, что Митай порадует болельщиков «Локомотива» своей игрой»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал подписание контракта с защитником Марио Митаем.

Соглашение с 19-летним албанцем рассчитано на 5 лет.

«Рады, что подписали Марио. Приобретением Митая мы получили талантливого игрока на позицию левого защитника, который также может сыграть как левый центральный защитник. На данный момент из левоногих футболистов у нас только Тикнизян, таким образом, в команде появился еще один левша. Из-за травм Фассона и Ненахова Марио добавит конкуренции на левом фланге. Митай уже выступал в еврокубках, дебютировал за национальную сборную Албании. Уверен, что Митай порадует болельщиков «Локомотива» своей игрой», — сказал Цорн.

После шести туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 6 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.