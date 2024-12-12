Спортивный директор «Лейпцига» Шредер перешел в «Зальцбург» вместо «Спартака»

«Спартак» предлагал немецкому спортивному директору Рувену Шредеру место в системе московского клуба, до перехода специалиста из «Лейпцига» в «Зальцбург», сообщает Metaratings.ru.

После прихода Юргена Клоппа в систему «РБ» на должность директора по международным связям Шредер отказался от варианта со «Спартаком» и в общем от работы в России и выбрал продолжить работу внутри системы в «Ред Булл» — в «Зальцбурге».

49-летний специались приступил к работе в системе «РБ» с апреля 2023 года после отставки из «Шальке». 1 декабря 2024 года немец подписал соглашение с «Зальцбургом» до 2028 года, он занял пост спортивного директора клуба.