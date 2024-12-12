Артига об игре «Химок»: «Оценю первую часть сезона на 5 баллов из 10»

Главный тренер «Химок» Франк Артига оценил игру подмосковного клуба в первой части сезона РПЛ.

«Как оценю первую часть сезона по 10-балльной шкале? На пять. Предполагал ли, что придется бороться за выживание? У руководства, игроков, тренеров всегда есть амбиции подняться как можно выше. Но когда ты видишь, как все идет, понимаешь: это будет сложная задача и на начальном этапе реальная цель — удержаться в лиге», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

После 18 туров «Химки» набрали 16 очков и занимают 13-е место в таблице РПЛ. После зимней паузы подмосковный клуб примет «Факел» в 19-м туре.