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Сегодня, 19:08

Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе Козлова в «Краснодар»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на возможный переход полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в «Краснодар».

«Если на Козлова обратил внимание «Краснодар», значит он один из лучших молодых российских футболистов. Клубам РПЛ надо доверять молодым футболистам. С ними еще должны быть рядом опытные игроки, которые могут направить и подсказать, как правильно действовать на поле. Опытных футболистов также не хватает», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен активировать опцию выкупа Козлова у «Балтики».

19-летний футболист является воспитанником сине-бело-голубых. В минувшем сезоне Козлов сыграл 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-kozlov-odin-iz-luchshih-molody-h-rossijskih-futbolistov/
Сергей Силкин
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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Оренбург – Спартак
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Локомотив

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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