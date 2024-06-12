«Химки» могут приобрести вратаря Коновалова

«Химки» рассматривают вариант с усилением вратарской линии в лице Ивана Коновалова, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, на окончательное решение клуба может повлиять возможная смена главного тренера.

Во второй части прошлого сезона Коновалов выступал за «Балтику», однако не провел за клуб ни одного официального матча. Рыночная стоимость 29-летнего голкипера оценивается в 200 тысяч евро.