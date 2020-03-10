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Спортивный директор «Арсенала» заявил, что тульский клуб не вел переговоров по аренде Кокорина

12:22
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Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков заявил, что тульский клуб не вел переговоров по аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина в минувшее зимнее трансферное окно.

— По Кокорину переговоров не было, — приводит Myslo.ru слова Рудакова. — У нас есть Луценко, который на тот момент забил семь мячей. Мы уже взяли молодого — Минаева. Придет Кокорин — значит, надо его в «Химик» задвигать? А может он через год будет вторым Кокориным? Я же смотрю, как он двигается, как открывается. У него есть все качества, чтобы стать хорошим нападающим.

В зимнее трансферное окно в СМИ появлялась информация о том, что «Арсенал» делал «Зениту» предложение по аренде Кокорина до конца сезона-2019/20. В итоге 28-летний футболист отправился в аренду в «Сочи», где успел провести 2 матча и забить 1 гол.

Дополнительная информация:

https://myslo.ru/city/people/interview/sportivnyj-direktor-arsenala-andrej-rudakov-o-zimnej-selekcii-i-perspektivah

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