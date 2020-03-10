Спортивный директор «Арсенала» заявил, что тульский клуб не вел переговоров по аренде Кокорина

Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков заявил, что тульский клуб не вел переговоров по аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина в минувшее зимнее трансферное окно.

— По Кокорину переговоров не было, — приводит Myslo.ru слова Рудакова. — У нас есть Луценко, который на тот момент забил семь мячей. Мы уже взяли молодого — Минаева. Придет Кокорин — значит, надо его в «Химик» задвигать? А может он через год будет вторым Кокориным? Я же смотрю, как он двигается, как открывается. У него есть все качества, чтобы стать хорошим нападающим.

В зимнее трансферное окно в СМИ появлялась информация о том, что «Арсенал» делал «Зениту» предложение по аренде Кокорина до конца сезона-2019/20. В итоге 28-летний футболист отправился в аренду в «Сочи», где успел провести 2 матча и забить 1 гол.