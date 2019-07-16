Спортивный директор "Арсенала" - о Мирзове

Спортивный директор "Арсенала" Андрей Рудаков прокомментировал "СЭ" возможный выкуп прав на полузащитника "Ростова" Резиуана Мирзова. Прошлый сезон 26-летний футболист провел в аренде в тульском клубе: принял участие в 32 матчах, забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу. Мирзовым также интересуется "Спартак".

– Мы по многим игрокам работаем, – сказал Рудаков. – Когда все будет ясно, сообщим. Сейчас о ком-то конкретном ничего не могу говорить.

– То есть по Мирзову работа тоже ведется? Идут переговоры?

– Они есть по разным футболистам. И когда с кем-то договоримся, и появится информация, сразу объявим. (Арман Мкртчян)